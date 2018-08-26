Создать сайт.

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Закрыт18 заявок273 просмотра

Наша компания является отечественным производителем специализированного алюминиевой и бумажной посуды: - (лоток алюминиевый, касалетки);бумажный стакан в ассортименте ( для кофе, чая и т.д.); - бумажный стакан для мороженого, попкорна (200 мл, 360 мл, 500 мл, 1000 мл.); - емкость для первых и вторых кушаний ("супница"); - емкость для китайской еды ("китайская коробочка", "стакан для лапши"); - изделия нестандартной  конфигурации из пищевого картона (ланч-бокс, снек-бокс, и т.д); на все виды продукции возможно нанесение макета, брендирование.Работаем с компаниями как: Международные авиалинии Украины "МАУ",  Авиакомпания "Роза Ветров", кейтерингами и т.д.

7 лет назад
guest_15353703911583
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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