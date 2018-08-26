Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать блог. Просьба в отклике указывать желаемое вознаграждение за проделанную работу. Предупреждаю, что работаю без предоплаты.
Нужно сделать сайт
необходимо создать сайт с логотипом компании.
Наша компания является отечественным производителем специализированного алюминиевой и бумажной посуды: - (лоток алюминиевый, касалетки);- бумажный стакан в ассортименте ( для кофе, чая и т.д.); - бумажный стакан для мороженого, попкорна (200 мл, 360 мл, 500 мл, 1000 мл.); - емкость для первых и вторых кушаний ("супница"); - емкость для китайской еды ("китайская коробочка", "стакан для лапши"); - изделия нестандартной конфигурации из пищевого картона (ланч-бокс, снек-бокс, и т.д); на все виды продукции возможно нанесение макета, брендирование.Работаем с компаниями как: Международные авиалинии Украины "МАУ", Авиакомпания "Роза Ветров", кейтерингами и т.д.
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