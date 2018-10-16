Привет! Мне нужна разработка веб-сайта под ключ, на каком-нибудь качественном бесплатном/ платном шаблоне. Сроки рассматриваю до 7 дней. Тип – сайта по сути одностраничник, но будет ещё одна отдельная страница с контактами и детальным описанием продукта и формой. Сайт должен работать на CMS wordpress. В дальнейшем потребуется ваша поддержка, так как сайт нужно будет модернизировать и скорее всего потребуется функционал интернет-магазина.