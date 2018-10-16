Цель: создание сайта визитки для консалтингового бутика, с описанием услуг, портфолио, формой обратной связи, новостной лентой, возможностью подключения инстаграм-ленты/ youtube- канала. Лого, шрифты, вижуалы, текст- предоставляем.
Разработка веб-сайта "под ключ"
Привет! Мне нужна разработка веб-сайта под ключ, на каком-нибудь качественном бесплатном/ платном шаблоне. Сроки рассматриваю до 7 дней. Тип – сайта по сути одностраничник, но будет ещё одна отдельная страница с контактами и детальным описанием продукта и формой. Сайт должен работать на CMS wordpress. В дальнейшем потребуется ваша поддержка, так как сайт нужно будет модернизировать и скорее всего потребуется функционал интернет-магазина.
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