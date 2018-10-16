Разработка веб-сайта "под ключ"

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Завершен21 заявка684 просмотра

Привет! Мне нужна разработка веб-сайта под ключ, на каком-нибудь качественном бесплатном/ платном шаблоне. Сроки рассматриваю до 7 дней. Тип – сайта по сути одностраничник, но будет ещё одна отдельная страница с контактами и детальным описанием продукта и формой. Сайт должен работать на CMS wordpress. В дальнейшем потребуется ваша поддержка, так как сайт нужно будет модернизировать и скорее всего потребуется функционал интернет-магазина.

WordPress
7 лет назад
grigorad
49 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$120
4 дня
Сотрудничеством доволен. Работаем дальше:)
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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