Нужно сделать аналогиный сайт CMS Wordpress

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Завершен14 заявок289 просмотров

Нужно сделать аналогиный и установит сайт на  CMS Wordpress https://goo.gl/otSXuk

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад
$100
5 дней
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад

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