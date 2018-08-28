Создание сайта под ключ

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Завершен1 заявка189 просмотров

Сделать сайт под ключ для строительной фирмы

лендинг на 8 блоков примерно

7 лет назад
guest_1535486441858
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$100
1 день
Сделано все качественно и в срок. Результатом доволен, рекомендую.
Благодарю за проект

Заявки фрилансеров

bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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