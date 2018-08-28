Необходимо создать сайт с небольшим количеством страниц на Тильде. Прототип в приложении. Допускается иная компоновка внутри блоков. Последовательность блоков менять нельзя. Логотип будет выслан после утверждения исполнителя. На сайте нужно создать ...
Сайт типа forklog.consulting на wordpress
Здраствуйте, мне нужна wordpress теме для новостного сайта о криптовалюютах decentra.fr
Хотелось бы чтобыиспользоваля дизайн forklog.consulting, со страницами статей, и выгружение на главной странице новостных статей.
Сколько это будет стоить?
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