Сайт типа forklog.consulting на wordpress

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Здраствуйте, мне нужна wordpress теме для новостного сайта о криптовалюютах decentra.fr

Хотелось бы чтобыиспользоваля дизайн forklog.consulting, со страницами статей, и выгружение на главной странице новостных статей.

Сколько это будет стоить?

WordPress
7 лет назад
Patriarch
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров