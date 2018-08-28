Веб-сайт + андроид приложение

Всем привет! Нужна разработка веб-сайта (каталог продукции) и простенькое мобильное приложение под веб-сайт с публикацией в Play Market. Веб сайт будет состоять из следующих страниц: главная, каталог, фильтры, карта проезда, заявка на перезвон. В каталоге будет до 15 позиций, связка с 1с не требуется, все будет вбиваться вручную, так что нужна будет ещё какая-то cms, возможно вордпресс. Жду ваших ценовых предложений. Задача срочная.