Добрый день нужно доработать сайт аналог доски OLX . Сайт mojo.az собран уже на 70% нужно доделать похожее на сайт tap.az .
Веб-сайт + андроид приложение
Всем привет! Нужна разработка веб-сайта (каталог продукции) и простенькое мобильное приложение под веб-сайт с публикацией в Play Market. Веб сайт будет состоять из следующих страниц: главная, каталог, фильтры, карта проезда, заявка на перезвон. В каталоге будет до 15 позиций, связка с 1с не требуется, все будет вбиваться вручную, так что нужна будет ещё какая-то cms, возможно вордпресс. Жду ваших ценовых предложений. Задача срочная.
Заявки фрилансеров
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