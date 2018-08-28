Нужно доработать некоторые вещи в готовой доске аналог OLX

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Закрыт4 заявки219 просмотров

Добрый день нужно доработать сайт аналог доски OLX . Сайт mojo.az собран уже на 70% нужно доделать похожее на сайт tap.az .

7 лет назад
network53
Эмиль 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров