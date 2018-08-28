Нужно помощь в подготовке и организации всех процессов по продаже хорошего доменного имени на международном сайте SEDO.COM
Сделать информационный сайт
Нужно сделать информационный сайт, с возможностью купли /продажи криптовалют.
- калькулятор обмена
- онлайн курс валют
- полностью автоматизированая система
- мультиязычность
- wordpress/ опенкарт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Разработать сайт на основе WordpressСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здраствуйте, мне нужна wordpress теме для новостного сайта о криптовалюютах decentra.fr Хотелось бы чтобыиспользоваля дизайн forklog.consulting, со страницами статей, и выгружение на главной странице новостных статей. Сколько это будет стоить?Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $147
Необходимо создать сайт с небольшим количеством страниц на Тильде. Прототип в приложении. Допускается иная компоновка внутри блоков. Последовательность блоков менять нельзя. Логотип будет выслан после утверждения исполнителя. На сайте нужно создать ...Завершен7 лет назад
Всем привет! Нужна разработка веб-сайта (каталог продукции) и простенькое мобильное приложение под веб-сайт с публикацией в Play Market. Веб сайт будет состоять из следующих страниц: главная, каталог, фильтры, карта проезда, заявка на перезвон. В каталоге ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день нужно доработать сайт аналог доски OLX . Сайт mojo.az собран уже на 70% нужно доделать похожее на сайт tap.az .Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт с похожим функционалом, наполнением и дизайном. Интересуют сроки и стоимость. Сайт https://villacarte.com/Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
ТЗ скину в ЛС Сроки 30 дней Бюджет 300дЗавершен7 лет назад
Сделать сайт под ключ для строительной фирмы лендинг на 8 блоков примерноЗавершен7 лет назад
Подробности в прикрепленном файле.Завершен7 лет назад