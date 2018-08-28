Сделать информационный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок217 просмотров

Нужно сделать информационный сайт, с возможностью купли /продажи криптовалют. 

- калькулятор обмена 

- онлайн курс валют 

- полностью автоматизированая система 

- мультиязычность 

- wordpress/ опенкарт

OpencartWordPress
7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров