Cайт по продаже авто-мото техники

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок280 просмотров

Нужно сделать сайт по продаже авто-мото техники

1. Движок - wordpress.

2. Дизайн - шаблонный. Выбираете подходящий шаблон на themeforest, templatemonster.

3. Уникализируете его  - внедряете предоставленный лого, меняете цветовую гамму.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

WordPress
7 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров