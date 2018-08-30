Создание сайта под ключ

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Закрыт28 заявок576 просмотров

Здравствуйте, 

Нужен сайт для сдачи яхт в оренду (чартер).

Красиво оформленный, чтобы было приятно смотреть и пользоваться. 

С хорошим UI/UX. 

Пользователь может зайти на сайт, и с помощью поиска, календаря и фильров выбрать яхту из списка.

Открыть данную яхту - открываеться страница с фотками и техническими характеристиками яхты и ценой.Пользователь может скоректировать цену на яхту добавив некоторые дополнительные опции.

Нажимает на кнопку оплаты открываеться окно в котором он пишет количество людей, и всякую дополнительную информацию. 

После этого окна появляеться окно оплаты.

Если яхта заказана и оплачена она должна пропадать с фильтра.

У администратора должна быть возможность добавлять новые яхты на сайт и выставлять для каждой яхты время когда она свободная. Чтобы у каждой яхты отоброжалось время когда она будет орендована а когда ее можно орендовать.

Хороший пример сайта который нам нравиться - https://www.theglobesailor.com/ 

7 лет назад
guest_15356470205944
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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