Нужно помощь в подготовке и организации всех процессов по продаже хорошего доменного имени на международном сайте SEDO.COM
Создание сайта под ключ
Здравствуйте,
Нужен сайт для сдачи яхт в оренду (чартер).
Красиво оформленный, чтобы было приятно смотреть и пользоваться.
С хорошим UI/UX.
Пользователь может зайти на сайт, и с помощью поиска, календаря и фильров выбрать яхту из списка.
Открыть данную яхту - открываеться страница с фотками и техническими характеристиками яхты и ценой.Пользователь может скоректировать цену на яхту добавив некоторые дополнительные опции.
Нажимает на кнопку оплаты открываеться окно в котором он пишет количество людей, и всякую дополнительную информацию.
После этого окна появляеться окно оплаты.
Если яхта заказана и оплачена она должна пропадать с фильтра.
У администратора должна быть возможность добавлять новые яхты на сайт и выставлять для каждой яхты время когда она свободная. Чтобы у каждой яхты отоброжалось время когда она будет орендована а когда ее можно орендовать.
Хороший пример сайта который нам нравиться - https://www.theglobesailor.com/
Заявки фрилансеров
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