Создание и наполнение сайта на Wordpress

Доброго времени суток.

Необходим человек, который сможет по примеру сайта подобрать похожую тему на вордпресс, настроит ее и перенесет статьи и объявления на наш сайт.

По контенту, Количество статей - последние 50 шт. Если будет больше - будем обсуждать цену.

Пример сайта:

https://inventure.com.ua/

Задача - чтобы сайт был очень похож на этот, с таким же контентом. Разумеется, что возможны отличия, но суть в быстром создании подобного сайта для возможности его дальнейшего наполнения и тестировании спроса.