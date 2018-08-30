Создание и наполнение сайта на Wordpress

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Закрыт12 заявок220 просмотров

Доброго времени суток.

Необходим человек, который сможет по примеру сайта подобрать похожую тему на вордпресс, настроит ее и перенесет статьи и объявления на наш сайт. 

По контенту, Количество статей - последние 50 шт. Если будет больше - будем обсуждать цену. 

Пример сайта: 

https://inventure.com.ua/

Задача - чтобы сайт был очень похож на этот, с таким же контентом. Разумеется, что возможны отличия, но суть в быстром создании подобного сайта для возможности его дальнейшего наполнения и тестировании спроса. 

WordPress
7 лет назад
Anshev
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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