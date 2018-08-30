Редизайн сайта.

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Закрыт7 заявок229 просмотров

Есть сайт на движке  modx. сайт старый, с хреновым дизайном без адаптива.

Версия MODx 1.0.10

Дата выпуска Apr 17, 2013

Что нужно.

Взять вот этот шаблон  https://themeforest.net/item/dance-studio-wordpress-theme-for-dancing-schools-clubs/16455048?s_rank=4

сверстать сайт на новом шаблоне, с адаптивом и всеми регулярными инструментами, формы заказа, кнопки позвонить, связаться и т.д.

CMS пока менять не хочется.

Очень желательно сохранить все url

доп. информация по запросу.

MODXWordPress
7 лет назад
danza_s
79 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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