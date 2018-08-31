-Этапы: №1. Полностью функционирующая копия сайта https://coinmetrix.info/ №2. Добавление функций для удобства -Хочу увидеть вашу цену, оплата вмз
Необходимо переделать сайт
Здравствуйте.
Необходимо обновить сайт.
Сделать его соответствующим новым реалиям (адекватное отображение на мобильных телефонах, планшетах и т.д., html5, переверстать и т.д.)
Больше может скажите вы, как профессионалы, что можно и нужно сделать.
От вас жду предложения по сайту, стоимость и сроки выполнения.
Заранее благодарен за внимание.
На сайте будет больше страниц в разделе услуги, сайт будет наполняться на регулярной основе.
Предлагайте систему CMS сайта.
На данный момент сайт на Джумле.
Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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