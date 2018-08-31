Необходимо переделать сайт

Здравствуйте.

Необходимо обновить сайт.

Сделать его соответствующим новым реалиям (адекватное отображение на мобильных телефонах, планшетах и т.д., html5, переверстать и т.д.)

Больше может скажите вы, как профессионалы, что можно и нужно сделать.

От вас жду предложения по сайту, стоимость и сроки выполнения.

Заранее благодарен за внимание.

На сайте будет больше страниц в разделе услуги, сайт будет наполняться на регулярной основе.

Предлагайте систему CMS сайта.

На данный момент сайт на Джумле.

Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут.