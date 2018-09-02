Копия сайта

Приветствую уважаемые фриланесеры. Нужен сайт на Вордпресс. Домен и хостинг есть. Наш сайт http://sktdom.ru. Техническое задание еще не готовы. Хотелось бы с ориентироваться по ценам и срокам. Так же нужен уникальный текст главной страницы по теме ...