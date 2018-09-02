Создание сайта-визитки на джумле

Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре.

Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц.

Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты не нужны, достаточно сделать уникализацию какого либо паблик шаблона, но что бы работало при этом без косяков и лишних стилей, быстро и грамотно.

Клиенту по дизайну нравится такой:

http://fors-tehnology.ru

По наполнению и структуре такой:

http://fors-service.ru

Контент дается.

Маркетинговая составляющая желательна, в минимальных количествах: формы обратной связи, портфолио, производители, сертификаты, в общем ничего сложного.

Сайт должен быть подружен с адаптивностью, работать кроссбраузерно, с заполненными мета-описаниями, валидно и быстро работать.

Связь в скайпе. Бюджет 6000р.

Оставляйте свои заявки, спасибо за внимание.