Здравствуйте! Требуется создать сайт именно на джумле, по тематике ремонта и технического обслуживания климатического и холодильного оборудования в Краснодаре. Сайт нужен простой - визитка до 10 страниц. Рисовать дизайн с нуля не нужно, макеты ...
Сделать интернет-магазин на joomshoping
Требуется создать интернет-магазин? аналог такого магазина https://www.keramostar.ru
Сайт должен быть сделан на joomla -joomshoping.
Указывайте срок, сумму и порядок расчетов.
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