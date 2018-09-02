Сделать интернет-магазин на joomshoping

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Закрыт9 заявок206 просмотров

Требуется создать интернет-магазин? аналог такого магазина https://www.keramostar.ru

Сайт должен быть сделан на joomla -joomshoping.

Указывайте срок, сумму и порядок расчетов.

Joomla
7 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров