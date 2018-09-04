Материал снят любителем поэтому и обращаюсь к профессионалам. Нужен человек который из небольших роликов соберет интересное видео и красиво его оформит, на видео нужно наложить музыку длинна конечного видеоролика согласовывается с заказчиком после изучения ...
Видео во флешь
Видео переконвенировать в флешь
Чтобы открывалось флешь проигрывателем
Пример видео скину в лс
Заявки фрилансеров
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