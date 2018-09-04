Аэросъемка объекта СПБ

Нам необходимо заказать аэросъемку коммерческого помещения по адресу Невский проспект д. 19. Помещение на 3 этаже.

Нужна съемка сверху близлежащих объектов (зданий), фасад самого дома 19, вид со двора, а также съемка помещения внутри (доступ мы предоставим).

Необходимо видео аналогичное вот этому (с подписями объектов):

https://www.youtube.com/watch?v=Hjct5HbOk_g

И второй объект это ЖК "Верона" на крестовском острове, там двухэтажное помещение.

Оплата за каждый объект 7000 руб.

Очень жду вашего ответа.

Спасибо!