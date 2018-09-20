Смонтировать ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен18 заявок295 просмотров

Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут.

Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут.

Звук писался отдельно

Требуется 

  - смонтировать из дублей целое обучающее видео

  - добавить графику, текст и картинки согласно сценарию

  - сделать для него картинку-обложку для ютуба 

7 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

A_Getmanets
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
5 дней
Алексей сделал отличный ролик. Спасибо ему большое Рекомендую к сотрудничеству.
Все в лучшем виде)

Заявки фрилансеров

A_Getmanets
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад