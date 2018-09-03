Смонтировать простые ролики видео отзыва (4 шт)

Необходимо смонтировать ролик видео отзыва и вставить красиво кадры товара фоном в некоторые места. По длительности каждый отзыв по разному от 3 до 6 мин. Длительность на сложность не влияет. Объем работ 4 ролика-отзыва.На будущее будет постоянный монтаж видео для компании.ТЗ https://docs.google.com/document/d/1L0HHTJfLR-0pw9Wpdl7iwU1rA4fIlNcdIPoYQ8MmI7U/edit?usp=sharing! Такие и другие ролики для монтажа у нас появляются примерно 3-4 раза в месяц, в будущем интересно отдавать одному исполнителю такие работы. Схема работы: Начинаем работать только после принятия вами проекта на сайте (наш с вами онлайн договор) Предоплата 50%. ( ЯД, киви, вебмани, сбер ) Срок: 1-2 рабочих дня. Бюджет на каждый отзыв 500 руб.