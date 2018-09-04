Требуется сделать заставку и концовку (стандартную вступительную и заключительную части) для видео-ролика которые регулярно публикует юридическая контора. 1. Подобрать музыку 2. Сделать графику и анимацию с названием и логотипом конторы 3. Оплата через ...
Свести 5 видео в одно + титры в начале и в конце
вот 5 видео
https://www.youtube.com/watch?v=qzHg9fr87lY
https://www.youtube.com/watch?v=gOZed-4MKM0
https://www.youtube.com/watch?v=Odn-_gWj8II
https://www.youtube.com/watch?v=vcVR-olO0VQ
https://www.youtube.com/watch?v=N7bDwN7Hpe0
нужно свести все в одно и написать что так живут люди которые работают с BarterCoin
бюдежет 100-200р, оплата в самом BarterCoin (оттуда выводите сами в фиат)
только ник когда называет в начале хорошо бы его писком закрыть + картинку (SECRET)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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