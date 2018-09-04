Свести 5 видео в одно + титры в начале и в конце

вот 5 видео

https://www.youtube.com/watch?v=qzHg9fr87lY

https://www.youtube.com/watch?v=gOZed-4MKM0

https://www.youtube.com/watch?v=Odn-_gWj8II

https://www.youtube.com/watch?v=vcVR-olO0VQ

https://www.youtube.com/watch?v=N7bDwN7Hpe0

нужно свести все в одно и написать что так живут люди которые работают с BarterCoin

бюдежет 100-200р, оплата в самом BarterCoin (оттуда выводите сами в фиат)

только ник когда называет в начале хорошо бы его писком закрыть + картинку (SECRET)