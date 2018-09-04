Свести 5 видео в одно + титры в начале и в конце

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен4 заявки263 просмотра

вот 5 видео

https://www.youtube.com/watch?v=qzHg9fr87lY

https://www.youtube.com/watch?v=gOZed-4MKM0

https://www.youtube.com/watch?v=Odn-_gWj8II

https://www.youtube.com/watch?v=vcVR-olO0VQ

https://www.youtube.com/watch?v=N7bDwN7Hpe0

нужно свести все в одно и написать что так живут люди которые работают с BarterCoin

бюдежет 100-200р, оплата в самом BarterCoin (оттуда выводите сами в фиат)

только ник когда называет в начале хорошо бы его писком закрыть + картинку (SECRET)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

foxxxed
Эдуард 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Получена опалта через BarterCoin, система надежная и твердая, деньги выводятся без %, все отлично!

Заявки фрилансеров

foxxxed
Эдуард 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад

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