Требуется сделать заставку и концовку (стандартную вступительную и заключительную части) для видео-ролика которые регулярно публикует юридическая контора. 1. Подобрать музыку 2. Сделать графику и анимацию с названием и логотипом конторы 3. Оплата через ...
Записать видео-отзыв по сценарию. Только девушки
Нужны 3 девушки возрастом ~30;28;34
Связь через ЛС
Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера.
Доп. инфо: ролик не должен выглядеть профессионально, поэтому приветствуется съемка на непрофессиональную камеру.
Запись должна производиться в домашней обстановке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам необходимо заказать аэросъемку коммерческого помещения по адресу Невский проспект д. 19. Помещение на 3 этаже. Нужна съемка сверху близлежащих объектов (зданий), фасад самого дома 19, вид со двора, а также съемка помещения внутри ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $2
вот 5 видео https://www.youtube.com/watch?v=qzHg9fr87lY https://www.youtube.com/watch?v=gOZed-4MKM0 https://www.youtube.com/watch?v=Odn-_gWj8II https://www.youtube.com/watch?v=vcVR-olO0VQ https://www.youtube.com/watch?v=N7bDwN7Hpe0 нужно свести все в одно и написать что так живут люди которые работают с BarterCoin бюдежет 100-200р, оплата ...Завершен7 лет назад
Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется - смонтировать из дублей ...Завершен7 лет назад
- $22
Делали ролик в AE заказчик просит сделать динамичнее, чтобы в картинках элементы крутились, на фоне постоянно что-то было. Что бы не было статичных слайдов. Исходники есть в векторе. ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо смонтировать ролик видео отзыва и вставить красиво кадры товара фоном в некоторые места. По длительности каждый отзыв по разному от 3 до 6 мин. Длительность на сложность не влияет. Объем работ 4 ролика-отзыва.На будущее будет постоянный ...Видеомонтаж26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Есть видео: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-3791921-black-background-white-gloved-hand-fingers-count-five Есть сайт https://www.a-lux.kz У нас все внутренние страницы ,а именно их шапка в стиле с черными перчатками и какими то посылами текстовыми. например: https://www.a-lux.kz/razrabotkabrandbook.html Есть идея в странице о ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо предложить концепцию, а в дальнейшем изготовить рекламный ролик длительностью до 30 секунд. Пример ролика - https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=H93zfCMi4Kw Таким образом - нам не нужна видеосъемка и т.п. На данном этапе нужен набросок ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно изготовить свадебный клип (продолжительностью от 5-и минут) из предоставленных видео кусочков+цветокоррекция. Видео нарезки сняты не профессионально!Завершен7 лет назад
Сделать достойное интересное видео после корпоративного сплава по горной реке.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт7 лет назад