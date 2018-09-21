Монтаж из материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок210 просмотров

https://yadi.sk/d/2tKC9SNxY9Y-7w 

смонтировать видео

https://www.youtube.com/watch?v=koqaUFPfTGE

пример того что нравится

три видео итого должно получится

Полное, до 60 секунд и 15 секунд. вертикальное - для историй.

7 лет назад
apande
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$44
3 дня
Сергей, благодарю за работу! Получилось на уровне! Вы тот, кто умеете делать из ....а конфетку :)
Понимающий заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству. Благодарю и надеюсь на новые заказы.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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