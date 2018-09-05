Здравствуйте, нужно сделать рекламный ролик-обзор службы знакомств, Вы готовы взяться?
Создание видео
Необходимо снять видео короткие для Инстаграм и длинные для youtube
Вот примеры видео:
Kartell Official on Instagram: “What about the hidden beauties of art? The journey continues. #KartellWander Ph @veronica_gaido @massimiliano_pelletti”
https://www.instagram.com/p/Bj-OmMlnWL-/?utm_sourc…
https://www.instagram.com/p/BjCdLltHOBf/?utm_sourc…
https://www.instagram.com/p/BiCVqbWHlXY/?utm_sourc…
Заявки фрилансеров
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