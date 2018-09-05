Рекламный ролик—обзор служб знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок160 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать рекламный ролик-обзор службы знакомств, Вы готовы взяться?

7 лет назад
Twiki
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Серия дудл видео. оригинальные герои. 4 видео всего до 7 минут.

    Созданиедудл видео с анимацией. Некоторые сюжеты требуют оригинальных картинок . Всего4 ролика :2по 15-30 с, 2по 2-3 минуты. Краткийсюжет первого: 1часть (до 30 с): сталкиваются два авто, водитель-пострадавший выходит из авто ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео, Gif

    Добрый день! Интересует стоимость изготовления: 1. Google DBM  2. Yandex Медиасервисы Срок до 07.09.2018 до 21:00 Подробное ТЗ вышлю Очень жду предложений, спасибо!

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ролик "как сделать заказ в магазине"

    Задача: сделать видео-ролик "Как оформить заказ с примеркой на сайте kc-shoes.ru"  Пример: https://www.youtube.com/watch?v=n1-_jgjzcPA Работать будем через безопасную сделку  От Вас стоимость и сроки (конкретика) и пришлите примеры ваших работ

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж из материалов

    https://yadi.sk/d/2tKC9SNxY9Y-7w  смонтировать видео https://www.youtube.com/watch?v=koqaUFPfTGE пример того что нравится три видео итого должно получится Полное, до 60 секунд и 15 секунд. вертикальное - для историй.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Видео во флешь

    Видео переконвенировать в флешь Чтобы открывалось флешь проигрывателем Пример видео скину в лс

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прошу смонтировать бэкстейдж свадебной фотосессии в студии

    Материал снят любителем поэтому и обращаюсь к профессионалам. Нужен человек который из небольших роликов соберет интересное видео и красиво его оформит, на видео нужно наложить музыку длинна конечного видеоролика согласовывается с заказчиком после изучения ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать видео по мокапу Adobe effects CC

    1+1=? Задача - есть мокап.  https://graphicriver.net/item/3d-website-display-mockup/11407772?_ga=2.164567039.1370202508.1535978469-399201333.1535978469  (скину архив по запросу) Надо используя Adobe effects CC собрать  видео по типу (это прям шаблон , на который можно ориентироваться) https://www.youtube.com/watch?v=7AQ3OLjDF-s&amp;t=1s  ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад