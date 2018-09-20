Смонтировать видео: до/после

Есть два видео: до и после

Необходимо смонтировать их вместе, чтобы изменения были видны

Я конечно постарался повторить траекторию, но всё это очень далеко от профессиональной съёмки

Веселую музычку тоже просьба добавить. Немного креатива если можно :)

До: https://cloud.mail.ru/public/KyDR/aJSfmKg54

После: https://cloud.mail.ru/public/BSk2/Y3MD6n8Ts