Есть видео - https://vimeo.com/251565118 На него нужно наложить русские субтитры. Видео будут люди смотреть с телефона (в ленте facebook), субтитров должно быть мало, они должны быть читаемыми c телефона. В левом ...
Заказ на озвучку Free-russian-daiting - 2
Заказ на озвучку Free-russian-daiting - 2
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