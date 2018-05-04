Дизайн сайта (2 шаблона; десктоп и адаптив)

Проект: Ассоциация переводчиков России (lang-association.ru)

Стиль нравится: http://www.rosatom.ru/

Задача – разработать 2 дизайн-шаблона, для каждого - десктопная и мобильная версия :

=Разработать дизайн главной (десктоп - 1926, мобильные - 480)

Блоки, последовательно: 1) шапка сайта, горизонтальное меню 2) баннерный блок с промо-текстом 3) Цели Ассоциации - описание целей и общей информации об Ассоциации 4) Перечень участников - логотипы компаний 5) Доска обсуждений 6) Последние документы - 5 последних опубликованных документов 7) Последние новости - 5 заголовков последних новостей из раздела «Новости» 8) Внешние ресурсы - приведены ссылки на внешние интернет – ресурсы с информацией об Ассоциации 9) Контакты - контактный номер телефона, реквизиты Ассоциации, данные о местонахождении Ассоциации на карте

=Разработать дизайн универсальной контентной внутренней (десктоп - 1926, мобильные - 480) по принципу лонгрида

Блоки, последовательно: 1) шапка сайта, горизонтальное меню 2) Заголовки - H1 - H2 - H3 - H4; 3) Вставки - Цитата - Рекомендуемые материалы (текст и ссылки) - Полезная информация (Картинки с описанием) - Картинка; 4) Текст в две колонки; 5) Блок состоящий из двух элементов: справа картинка, слева текст; 6) Списки - Нумерованный - Ненумерованный; 7) Таблица 4 колонки 4 строки; 8) Баннер во всю ширину; 9) Фотогалерея; 10) Диалог под текстом; 11) Социальные кнопки

Пожелания: светлый, современный, тематические яркие иллюстрации на главной, современные шрифты, ничего лишнего, понятная навигация.

Готовы обсуждать сотрудничество по дизайну на примере данного проекта.

Оплата напрямую исполнителю, готовы оплачивать WMR, ЯД, Qiwi (на номера +7), Paypal, Western Union, пластиковые карты.

Готовы работать в формате постоплаты (оплата по факту выполнения работы), так как задача простая.

Ориентировочная стоимость: до 10000 рублей

Ориентировочный срок до 7 календарных дней.

Открыты к обсуждению