Нарисовать дизайн небольшого сайта (4 страницы + логотип)

Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе + 1 модальное окно с выбором областей и городов. Срок 1 неделя (максимум 1.5). Подробное ТЗ со всеми пожеланиями скину в личку исполнителю