Нарисовать дизайн небольшого сайта (4 страницы + логотип)

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок394 просмотра
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Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе + 1 модальное окно с выбором областей и городов. Срок 1 неделя (максимум 1.5). Подробное ТЗ со всеми пожеланиями скину в личку исполнителю

6 лет назад
dnom1
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$200
4 дня
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Все супер! Приятно было иметь дело, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую!
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