Необходимо выполнить два задания: создать рисованную аватарку на основе предоставленного фото и отредактировать скан, заменив цифры и текст. Срок выполнения - 1 день.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 года назад
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести небольшой текст (заголовки и описания к видео-роликам) на американский разговорный английский. Объем - 3050 символов без пробелов. Использовать по возможности максимально простые слова. Сроки 1-2 дняПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Около 900 символов. Нужно использовать простой разговорный английский, который используется в детских фильмах и мультфильмахПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Тематика - развлекательная, детская. Хотелось бы увидеть не менее 3 вариантов для аватарки и шапки. Подробные требования, название канала и каналы схожей тематики для примера предоставлю исполнителю. Креатив приветствуется. Сроки не горят, главное качественый результат.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен4 года назад
Нужен креативщик который напишет сценарии для развлекательных видеороликов Длительность: Короткие - от 1 до 4 минуты. Тематики: для детей, животные, еда, развлечения Количество: 15 сценариев. Условия: Сценарии по возможности должны ...Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходим дизайн 6-ти одностраничников. Объем работы для каждого не оч. большой, так как это скорее лендинги, чем полноценные сайты. Тематика - 14 февраля. У 2-ух и 2-ух из них однострачников очень похожий ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт небольшой компании. Ключевых запросов 15 штук. Регион продвижения - Беларусь. Необходимо настроить рекламную компанию по заданным ключевым словам для Гугла и Яндекса. Интересуют контекстная реклама, желательно с таргетингом. Срок - 1 неделя.Контекстная реклама37 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оставить около 70 разнообразных отзывов для различных продуктов на сайте. Для того чтобы оставить отзыв, регистрация не нужна. Размер каждого от 150 до 400 символов. Язык комментариев - половина на русском/половина на украинском. Время ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 2 сайта для продвижения. Один необходимо продвинуть в регионе Украина, второй в регионе Россия. Сайты являются частью сети сайтов и идентичны с точки зрения интерфейса, но имеют разное наполнение. Поэтому все пункты равнозначны для ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад