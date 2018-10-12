dnom1

Дмитрий dnom1

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перевести на английский небольшой текст

    Нужно перевести небольшой текст (заголовки и описания к видео-роликам) на американский разговорный английский. Объем - 3050 символов без пробелов. Использовать по возможности максимально простые слова. Сроки 1-2 дня

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать аватарку и шапку для ютуб канала

    Тематика - развлекательная, детская. Хотелось бы увидеть не менее 3 вариантов для аватарки и шапки.  Подробные требования, название канала и каналы схожей тематики для примера предоставлю исполнителю. Креатив приветствуется. Сроки не горят, главное качественый результат.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Креативщик для написания сценариев

    Нужен креативщик который напишет сценарии для развлекательных видеороликов Длительность: Короткие - от 1 до 4 минуты.  Тематики: для детей, животные, еда, развлечения Количество: 15 сценариев.  Условия: Сценарии по возможности должны ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн 6-ти одностраничников

    Необходим дизайн 6-ти одностраничников. Объем работы для каждого не оч. большой, так как это скорее лендинги, чем полноценные сайты. Тематика - 14 февраля. У 2-ух и 2-ух из них однострачников очень похожий ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить рекламную компания для одностраничного сайта

    Сайт небольшой компании. Ключевых запросов 15 штук. Регион продвижения - Беларусь. Необходимо настроить рекламную компанию по заданным ключевым словам для Гугла и Яндекса. Интересуют контекстная реклама, желательно с таргетингом.  Срок - 1 неделя.

    Контекстная реклама37 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание отзывов для сайта

    Необходимо оставить около 70 разнообразных отзывов для различных продуктов на сайте. Для того чтобы оставить отзыв, регистрация не нужна. Размер каждого от 150 до 400 символов. Язык комментариев - половина на русском/половина на украинском. Время ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • СЕО продвижение сайта

    Есть 2 сайта для продвижения. Один необходимо продвинуть в регионе Украина, второй в регионе Россия. Сайты являются частью сети сайтов и идентичны с точки зрения интерфейса, но имеют разное наполнение. Поэтому все пункты равнозначны для ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн небольшого сайта (4 страницы + логотип)

    Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
$15
10 баллов
4 года назад
Перевести на английский небольшой текст
Всё понравилось. Спасибо. Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
CrystalCastle
Юлия 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$27
10 баллов
4 года назад
Нарисовать аватарку и шапку для ютуб канала
Рада была сотрудничать, отличный заказчик. Спасибо за интересную работу!
Понравилось работать. Юлия ответственный исполнитель, постоянно на связи, скидывает любые варианты, очень творческий и креативный подход
Ответный отзыв
yuliyaipekci
Юлия 
30 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
4 года назад
Нарисовать аватарку и шапку для ютуб канала
Хороший заказчик, приятен в общении, отвечает быстро, дает четкую инструкцию по выполнению задачи, оплата вовремя
Очень понравилось работать, все мои требования были выполнены. Могу отметить исполнительность Юлии и быструю коммуникацию. Рекомендую
Ответный отзыв
TranslateAna
Анастасия 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Перевести короткий текст на англ
Все устроило.
Быстро
Ответный отзыв
S1smiley3d1
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Креативщик для написания сценариев
Все было прекрасно, оплата вовремя и прекрасный заказчик.
Все пожелания были учтены, правки были сделаны вовремя и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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