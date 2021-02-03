Креативщик для написания сценариев

Привет! Ищем креативщиков для создания видео и анимационных баннеров. Задачи: - Придумывать сценарии для баннеров - Понятно и четко описывать идеи - Подбирать референсы - Взаимодействовать с дизайнерами, иллюстраторами, аналитиками, проджектами Работа сначала проектная - далее если сработаемся - готовы рассматривать фулл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен креативщик который напишет сценарии для развлекательных видеороликов
Длительность: Короткие - от 1 до 4 минуты.
Тематики: для детей, животные, еда, развлечения
Количество: 15 сценариев.
Условия: Сценарии по возможности должны быть уникальными и абсолютного любого формата, независимо от сложности съемок и т.д. (в рамках разумного естественно). Сценарий может быть кратким, без раскадровки
Если сработаемся, возможно долгосрочное сотрудничество
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