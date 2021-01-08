Сценарий Книги

Привет. Нужно помочь в написании сценария и интересной истории для видео блога. Тема и другие подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен человек с хорошим воображением чтобы помог мне написать 3 главу моей книги, разные идеи и предложения.
Жду)
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