Автор детективной игры

Мне нужен человек с хорошим воображением чтобы помог мне написать 3 главу моей книги, разные идеи и предложения. Жду)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор, который сможет придумать сценарий преступления для детективной игры. Главное! Это должно быть запутанное, интересное !реалистичное! Дело! Захватывающий сюжет!
Необходимо придумать и продумать все мелкие детали преступления от места и мотива до улик, и как игроки будут раскрывать данное дело, и использовать в процессе найденные подсказки (улики).
Состав ТЗ:
Завязка (что произошло, с места происшествия) (1-2 страницы А4). С указанием места, даты, времени.
Экспертиза тела, оружия (если найдено) (реалистичная!)
Развязка (1-2 листа А4) подробно с деталями преступления, мотивами, логическим дедуктивным объяснением произошедшего и пр.
Это не должен быть закрытый детектив, где ясно, что убийца один из всех. По прочтению материалов должны быть несколько версий (не менее 4-х), мотивов, в т.ч. ошибочных.
Тексты должны быть уникальными, чтобы не было возможности найти поисковиками похожие дела, тексты и пр.! Можно использовать данные о реальных преступлениях, но только детали, совмещая с другим текстом.
В заявке ждем сроки и стоимость.
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