Перевести на английский небольшой текст

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Завершен26 заявок748 просмотров

Нужно перевести небольшой текст (заголовки и описания к видео-роликам) на американский разговорный английский. Объем - 3050 символов без пробелов. Использовать по возможности максимально простые слова. Сроки 1-2 дня

4 года назад
dnom1
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TranslationEnRu
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