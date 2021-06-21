Ищу переводчиков с русского на английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, арабский, китайский. Не одного на все языки, а 1 человек 1 язык. Важно - произношение уровень минимум 70% как у иностранцев. Приятный голос, вы будете записывать аудиофайл с вашим переводом. Тематика - фотография и Фотошоп. Нужно самим проверять и искать все термины. Точно есть английский словарь терминов Фотошопа с русского на английский, не знаю как с другими.