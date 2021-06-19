Написать текст на главную

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Закрыт18 заявок776 просмотров

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Нужен копирайтер который напишет текст на лендинг

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Текст на англ. языке

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Наталия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Серафим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Виктор
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Тарас
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
София
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Левон
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Диана
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Теймур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Бек
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
35 лет
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