Перевод постов с русского на болгарский

$2
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Закрыт11 заявок716 просмотров

Нужен качественный перевод постов с русского на болгарский. Садоводческая тематика. 

Оплата - 2 доллара за один короткий пост. 

4 года назад
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