Оператор чата со знанием английского языка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок1048 просмотров

В международное брачное агентство LERA на постоянную работу требуются сотрудники — переводчики со средним и выше знанием английского языка для письменного общения в чате от имени наших клиенток.Мы предоставляем бесплатное обучение и возможность карьерного роста для всех сотрудников нашего агентства. Прозрачная система подсчета вашего дохода и своевременные ежемесячные выплаты.Требования:

  • хорошая скорость набора текста
  • креативность, усидчивость, грамотность
  • ответственность и коммуникабельность
  • свободный доступ к интернету 24/7
  • наличие компьютера
Условия работы:
  • 6-ти дневная рабочая неделя и гибкий график работы
  • аванс после первых 2х недель работы
Обязанности:
  • ведение переписки и обработка корреспонденции
  • занятость минимум 7 часов в сутки
Отклик ﻿https://forms.gle/e5uHZobJkosTruFr7
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kristpet
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