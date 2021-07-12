Здравствуйте!Необходимо проверить перевод мобильного приложения с английского языка на -шведский ; -иврит; - немецкий; Вариант на русском тоже пришлю, ...
Оператор чата со знанием английского языка
В международное брачное агентство LERA на постоянную работу требуются сотрудники — переводчики со средним и выше знанием английского языка для письменного общения в чате от имени наших клиенток.Мы предоставляем бесплатное обучение и возможность карьерного роста для всех сотрудников нашего агентства. Прозрачная система подсчета вашего дохода и своевременные ежемесячные выплаты.Требования:
- хорошая скорость набора текста
- креативность, усидчивость, грамотность
- ответственность и коммуникабельность
- свободный доступ к интернету 24/7
- наличие компьютера
- 6-ти дневная рабочая неделя и гибкий график работы
- аванс после первых 2х недель работы
- ведение переписки и обработка корреспонденции
- занятость минимум 7 часов в сутки
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