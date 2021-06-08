Проверка перевода мобильного приложения

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Закрыт5 заявок897 просмотров

Здравствуйте!Необходимо проверить перевод мобильного приложения с английского языка на

-шведский ;

-иврит;

- немецкий;

Вариант на русском тоже пришлю, если переводчик не владеет английским языком.В файле скриншоты экранов, тематика: рестораны.Необходимо войти через гугл аккаунт, увеличить формат скриншотов (справа в верхнем углу, где 3% иконка), где неточности перевода, добавить комментарий с корректным переводом. ( облачко в верхнем правом углу 'add a comment').

Дедлайн: вечер пятницы на этой неделе.

оплата: 1000р.

4 года назад
HeyPaul88
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