Отрисовать иконки и подобрать фотки для вконтакте

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Завершен5 заявок832 просмотра

1. Подобрать фото для товаров вконтакте по списку (14 шт). Подобрать единообразные фото и сделать нужных цветов (черно-белое скрасным элементом).

-английский язык для школьников

-индивидуальные занятия английский язык

-испанский язык для школьников

-индивидуальные занятия китайский язык

-индивидуальные занятия испанский язык

-подготовка к ОГЭ английский язык

-подготовка к ЕГЭ английский язык

-английский язык для взрослых

-английский язык для дошкольников

-подготовка к сдаче межд. экзамена PET

-индивидуальные занятия иностранный с носителем

-индивидуальные занятия иностранный с методистом

-французский язык для школьников

-подарочный сертификат

Использование только 4х цветов в иконках или фото (как в логотипе)

2.Отрисовать иконки для меню вконтакте (пример ниже)

Список иконок (6 шт)

- расписание занятий

- правила посещения курсов

-стоимость

- отзывы

-достижения

-запись

Больше деталей в аттаче

4 года назад
botslave
Василий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

worker_01
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо Константину. Сделал быстро, все капризы и правки внес без разговоров. А главное с первого момента схватил суть задания. Хотя мы и сами до конца не понимали что хотим) Рекомендуем!
Сдача проекта задержалась на пару дней из-за небольших проблем с коммуникацией. Что касательно постановки задачи,оплаты и остального,то Василий хорошо справился со своей стороны. Работать с ним довольно комфортно. Рекомендую!

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Вадим
 
43 года
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worker_01
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