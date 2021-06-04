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Оператор чата со знанием английского языка
В компанию Luxury Elite Royal Agency требуется Оператор Чата для удаленной работы. Мы будем рады приветствовать вас в нашем дружном коллективе!
Зп + бонусы и премии
Вид занятости: удаленная работа онлайн
Требования: с опытом/без опыта, английский язык не ниже среднего уровня
Оператор Чата - это онлайн консультант на сайт (оператор онлайн на сайт), который отвечает в режиме реального времени на все вопросы посетителей и покупателей. Специалисту нужно отвечать на вопросы клиентов, рассказывать желающим о сайте, показывать, где что находится, то есть быть таким же, как любой консультант в реальном магазине.
Основные задачи: Основная задача онлайн оператора − незамедлительный ответ на звонок или письменное сообщение клиента. Также вам нужно будет вести переписку с клиентской базой, принимать запросы и решать вопросы клиента, на основе стандартов работы отдела поддержки предоставлять быструю, качественную, и достоверную информацию для клиентов.
Требования
- Знание английского языка не ниже Intermediate.
- Желание работать, обучаться и развиваться.
- Быстрый набор текста.
- Коммуникабельность.
- Опытный пользователь ПК.
Скорее присылайте нам свои контакты, если вы считаете, что подходите для этой работы.
Условия работы: Вы сможете работать удаленно из дома в удобное для вас время дневные или ночные смены.
Дневные с 10:00 до 22:00, ночные с 22:00 до 10:00 (8 часов в этот период)
Один выходной в неделю.
О нас: Luxury Elite Royal Agency – это аутстаффинговая компания, которая предоставляет рабочие места в Украине, ориентируясь на Европейский и Американский рынок. Сотрудничество с нами позволит вам приобрести новые умения в сфере IT и маркетинга, а также развить навыки общения с иностранными носителями языка.
Наша Команда: мы поможем вам адаптироваться к работе в нашей команде и познакомим с коллективом.
Чтоб откликнуться перейдите по ссылкеhttps://forms.gle/5FpbWtdj4ebSFuWUA
Преимущества работы в Luxury Elite Royal Agency:
Удаленная работа из дома.
Дневные/Ночные смены.
Своевременная оплата.
Контакты:
Viber +380931381450
Telegram @LERA_manager
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