Перевести с английского на украинский песни для детей

Сделать перевод детских песен с английского на украинский. Текст очень простой, много повторений. Необходимо не столько придерживаться оригинала на 100%, сколько следить за ритмикой. Ваш перевод должно быть легко петь и он должен быть понятен детям.

Всего 8 песен. Пример в аттаче

Работы много, поэтому если сработаемся, работа будет постоянная.