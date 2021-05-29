Перевести с английского на украинский песни для детей

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Закрыт59 заявок1366 просмотров

Сделать перевод детских песен с английского на украинский. Текст очень простой, много повторений. Необходимо не столько придерживаться оригинала на 100%, сколько следить за ритмикой. Ваш перевод должно быть легко петь и он должен быть понятен детям. 

Всего 8 песен. Пример в аттаче

Работы много, поэтому если сработаемся, работа будет постоянная. 

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