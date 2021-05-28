Нужно перевести сайт на английский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — там порядка 60 тысяч зсп. ...
Перевод текста с Русского на Турецкий
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на турецкий в криптотематике
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется перевести с русского на нидерландский тексты общей тематики для сайта. ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также разговорным нидерландским. Если Вы не говорите по-нидерландски, то просим не оставлять ...Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на индонезийский в криптотематикеПереводы7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на английский в криптотематикеПереводы48 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести 5 текстов по тематике "гемблинг" с русского на английский язык. Не копи-пейст через гугл-транслейт, а хороший адаптированный перевод. Оплата и сроки - по договоренности.Переводы32 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходимо перевести сайт. Для удобства (или нет) прикрепляю код написания. Прям в коде можно переводить. Языки: Английский Китайский (упрощенный) Испанский Французкий НемецкийПереводы6 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно перевести информацию (рус -> укр) с нескольких файлов пдф. Количество страниц ~ 40...50/ A4.Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо перевести видео с арабского языка для Следственного Комитета РФ в офисе у следователя 31 мая или 1 июня . Нужно приехать в ЦАО г. Москвы. Только личное присутствие переводчика. Онлайн ...Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен качественный и точный перевод с турецкого на русский Сроки на сегодняПереводы19 заявокЗакрыт4 года назад