Нужно перевести сайт на английский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — там порядка 60 тысяч зсп.

Есть версия с таблицей в 2 колонки. Слева идёт текст на русском (слово, фраза или предложение). Справа пустота, туда нужно будет вписать перевод. Результатом будет заполненная таблица.

Далее уже будет работать контент-менеджер, который по этой таблице пропишет весь перевод на сайте.

Пожалуйста, в заявке сразу укажите стоимость и сроки (хотя бы примерные), а также ваш уровень знания английского языка.