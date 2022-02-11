Перевести сайт на английский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен81 заявка1978 просмотров

Нужно перевести сайт на английский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — там порядка 60 тысяч зсп.

Есть версия с таблицей в 2 колонки. Слева идёт текст на русском (слово, фраза или предложение). Справа пустота, туда нужно будет вписать перевод. Результатом будет заполненная таблица.

Далее уже будет работать контент-менеджер, который по этой таблице пропишет весь перевод на сайте.

Пожалуйста, в заявке сразу укажите стоимость и сроки (хотя бы примерные), а также ваш уровень знания английского языка.

3 года назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$180
22 дня
Escrow
Заказывал перевод с русского языка на английский. Текст сложной промышленной тематики. Работа выполнена корректно, спасибо!
Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катя
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
45 отзывов
3 года назад
Наталья
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
47 лет
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
Владлен
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мехти
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
13 отзывов
3 года назад
Тамара
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Джаваир
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
ТОП-5
Переводы
Олег
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Бегимай
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
3 года назад
Надежда
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алан
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кулагина
 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 отзывов
3 года назад
Валентина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 отзывов
3 года назад
Андрей
 
65 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Асет
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
София
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Екатерина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
София
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Марина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Азалия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
20 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Переводы
Наталия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Всеволод
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Саша
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Амина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Салтанат
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
61 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва
4 года назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
София
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Янина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дильшат
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
4 года назад
Айшат
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владислава
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Оксана
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Юрий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
1 отзыв
4 года назад
Ксения
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
43 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
6 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Анна
 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
172 отзыва
4 года назад
Алексей
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
63 отзыва
4 года назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
122 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Переводы
Артем
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
4 года назад