Bem_aii

Бегимай Султанова Bem_aii

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фото редактор, ретушер

Меня зовут Бегимай. Мне 19 лет. На данный момент учусь во втором курсе. По направлению музеология. 

Занимаюсь обработкой фотографий и переводом от английскийского на русский. 

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Отзывы заказчиков

pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевод текста на Киргизский (для сайта)
Очень профессиональный и клиентоориентированный исполнитель. Работа была сделана раньше срока, цены более чем адекватные. Спасибо большое обязательно будем обращаться.
Отличный заказчик! Рада сотрудничеству и хорошему опыту.
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