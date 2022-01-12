Фото редактор, ретушер
Меня зовут Бегимай. Мне 19 лет. На данный момент учусь во втором курсе. По направлению музеология.
Занимаюсь обработкой фотографий и переводом от английскийского на русский.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Очень профессиональный и клиентоориентированный исполнитель. Работа была сделана раньше срока, цены более чем адекватные. Спасибо большое обязательно будем обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рада сотрудничеству и хорошему опыту.