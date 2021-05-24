Имеется 3 вордпресс сайта, требуется наполнять их статьями каждый день (можно заранее добавить, чтобы они публиковались в отложенном режиме). Публиковать надо будет по 1-й новости на каждом сайте, каждый день (объём будет ...
Перевести аннотацию к ВКР с русского на английский язык
До 27 мая нужно качественно перевести аннотацию к выпускной квалификационной работе на английский язык.
Заявки фрилансеров
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