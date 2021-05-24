Перевести аннотацию к ВКР с русского на английский язык

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Закрыт24 заявки943 просмотра

До 27 мая нужно качественно перевести аннотацию к выпускной квалификационной работе на английский язык. 

4 года назад
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