Нужно перевести 10 текстов по гемблинг тематике с русского на английский. Каждый текст объемом порядка 1500 слов.
Перевод чешский русский
Добрый день!
Нужно перевести небольшой текст с отзывами на Чешский язык, в ближайшее время
Какая будет стоимость работы?
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