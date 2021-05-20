Перевести 1к знаков

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Завершен15 заявок717 просмотров

Есть текст письма на русском. Необходим перевод на английский.

Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1bbZPzhI0qu5Bslm0mRD-lpyFwlzf0cLN4h-8qT0zspM/edit?usp=sharing

Спасибо.

4 года назад
IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
$3
1 день
Спасибо Антону. Всем рекомендую.
С Иваном приятно иметь дело! Рекомендую!

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