Перевести сайт на казахский язык

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Завершен13 заявок814 просмотров

Нужно перевести сайт на казахский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — у меня получилось 11 страниц А4.

Есть версия с таблицей в 2 колонки. Слева идёт текст на русском (слово, фраза или предложение). Справа пустота, туда нужно будет вписать перевод. Результатом будет заполненная таблица.

Далее уже будет работать контент-менеджер, который по этой таблице пропишет весь перевод на сайте.

Пожалуйста, в заявке сразу укажите стоимость и сроки (хотя бы примерные), а также ваш уровень знания казахского языка.

4 года назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
4 года назад
$100
4 дня
Перевод на казахский язык сложной тематики. Выполнено в срок, результат работы в удобной таблице. Спасибо!
Чёткая постановка ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендуем к сотрудничеству!

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